Voertuig op flank na aanrijding Geert Mertens

11 november 2019

Op de Grote Steenweg in Neerlinter gebeurde maandag, ter hoogte van het frituur, om iets voor 21 uur ‘s avonds een zwaar ongeval. Twee voertuigen kwamen met elkaar in aanraking. Eén van de voertuigen - een bestelwagen - belandde op zijn flank. Het voertuig kwam tot stilstand op enkele meters van een woning. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de straat was een paar uur afgesloten.

“De inzittenden raakten gewond en moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis”, vernemen we bij de brandweer van Tienen die uitrukte voor het ongeval. “Niemand was in levensgevaar.”

Rond 23 uur waren de voertuigen getakeld en was de weg terug vrij voor het doorgaande verkeer.