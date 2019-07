Vierde editie van Relax & Run zet nog meer in op lokale beleving Vanessa Dekeyzer

04 juli 2019

09u51 0 Linter Op zondag 7 juli organiseert de gemeente Linter voor de vierde keer Relax & Run, een evenement dat in de voormiddag uit een ochtendjogging en in de namiddag uit optredens bestaat. Dit jaar trekt Relax & Run meer dan ooit de kaart van de lokale beleving.

Oorspronkelijk zag Relax & Run het licht als een Hagelands plattelandsproject dat via het Leader Hageland+-programma op steun van de provincie Vlaams-Brabant, Vlaanderen en Europa kon rekenen. Linter besloot na drie jaar om verder te gaan met het evenement. “De eerste drie edities smaakten naar meer en deze editie zal nog meer naar onze regio smaken”, vertelt burgemeester Marc Wijnants (CD&V) trots. “We willen ons nog meer toespitsen op wat wij zelf in onze gemeente en nabije regio te bieden hebben.”

Zo krijgen de joggers bij aankomst een N’ice Sinner aangeboden. Dat is een lokaal fitness-ijs met 25 procent minder suiker, 6,5 procent minder vetgehalte en 400 procent meer proteïnen dan het standaard vanille-ijs. Tijdens deze editie lopen de deelnemers doorheen de dorpskern van Wommersom, door het Walsbergenbos, door historische gebouwen en over verkavelingswegen. Onderweg kunnen de lopers weer genieten van originele animatie.

Het muzikale gedeelte met optredens van bands aan het gemeentehuis zal in de namiddag voor alle bezoekers nog steeds gratis zijn. Cruda trapt met zijn tropische sound het festivalgedeelte af en The Skadillacs sluiten de avond af. Een andere nieuwigheid is de lokale dorstlesser, het Getebier van bierbrouwer Johan Léon. Zijn bier van 5.5 procent alcohol bevat onder meer unieke ingrediënten zoals meidoorn uit de Getevallei, een typische plant uit de streek. Ook Hagelandse honing werd voor dit nieuwe bier gebruikt.

Relax & Run wil graag voorop gaan in het korte keten verhaal. “De organisatie doet hierbij zoveel mogelijk beroep op lokale voedselproducenten, eigen land- en tuinbouwers en schept zo een hartelijk maar direct contact tussen producent en consument en dit alles ondersteund door de Linterse verenigingen”, besluit Wijnants.