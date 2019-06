Video. Magneetvisser die treinverkeer liet stil leggen, haalt tweede obus boven Kristien Bollen

04 juni 2019

20u41 0 Linter Bremt Vanerem (18) heeft voor de tweede keer in een maand een obus opgevist met een magneet. Deze keer viste hij het springtuig op uit de Kleine Gete in Orsmaal. Een maand geleden nog moest het treinverkeer stilgelegd worden nadat hij naar huis was gefietst met zijn buit.

Bremt ging nog geen maand geleden voor het eerst magneetvissen. Op 8 mei haalde de jongeman uit Ezemaal, bij Landen, een ‘drinkbus’ uit het water. Hij stak de buit in zijn rugzak en fietste ermee naar huis. Bremt toonde zo fier als een gieter zijn ‘drinkbus’ aan zijn ouders. Maar toen die bleek wegtrokken, had ook Bremt door dat er iets niet pluis was. Zijn trofee bleek in feite een obus te zijn. Hulpdiensten legden uit voorzorg het treinverkeer stil tot Dovo het springtuig had opgehaald. ‘Nooit haal ik nog zo’n ding uit het water’ sprak Bremt toen nog. Na het incident had hij er toch wel even genoeg van.

Lokale held

Bremt haalde met zijn verhaal wel de krant en inspireerde de 15-jarige Cedric Neuteleers uit Hakendover. ‘Zo’n magneet wil ik ook wel voor mijn verjaardag’, zeurde hij thuis. Eergisteren kreeg hij er eentje voor zijn verjaardag. Vandaag trok Cedric met zijn vader en de magneet naar het geboortedorp van zijn vader, Orsmaal. “Ik ken de streek hier goed en weet ook dat hier in de wereldoorlogen fel gevochten is”, vertelt Cedrics vader. “Ik hoopte dus wel stiekem dat hij hier wel eens iets kon vinden.” In het begin wilde het niet meteen lukken. “Plots zag ik Bremt aan de Kleine Gete staan vissen. We maakten een praatje en besloten samen verder te vissen”, vertelt Cedric.

Beet

Bremt had na het incident de magneet opgeborgen en was pas sinds gisteren opnieuw begonnen. “In plaats van thuis in de Gete te gaan vissen, waar de spoorlijn vlakbij loopt, kwam ik maar naar Orsmaal, ver weg van een spoorweg. Toevallig kwam ik Cedric tegen en rond 18 uur hadden we ‘beet’. Wat het was, konden we niet meteen zien. Zwaar was het wel. We hadden onze twee magneten nodig om het ding uit het water te halen. Toen het bijna aan het wateroppervlak kwam zag ik de vorm. ‘Nee, er niet uithalen’, flitste het door mijn hoofd. Samen sleepten we de obus naar de kant en lieten die daar in het water liggen. Daarop verwittigden we de politie. Uiteindelijk kwam de brandweer de obus uit het water halen.”

Ook al haalde het duo de obus boven in een rustig zijstraatje, toch komt Dovo vanavond nog het springtuig ophalen: de N3 ligt vlakbij en er is veel verkeer op die steenweg. Voor Cedric kan het geluk alvast niet meer op. “Eerst kom ik toevallig Bremt tegen en dan halen we samen een obus naar boven! Geweldig toch?”, juicht de jongeman.