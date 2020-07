Verenigingen krijgen nu al (verdubbelde) subsidies DDH

28 juli 2020

16u21 1 Linter In Linter gaan ze het verenigingsleven ondersteunen en krijgen die een vervroegde uitkering van hun subsidies op basis van de verdeling in 2019. De subsidie wordt ook verdubbeld.

De gemeenteraad besliste tot die maatregel op de zitting van 27 juli 2020. Op die manier willen ze het verenigingsleven extra zuurstof geven. Er komen dus vervroegde uitkeringen van de subsidies en de berekening gebeurt op basis van die in 2019 en wordt bovendien verdubbeld. Ook de subsidies aan de beheerders van zalen die verhuurd worden aan het verenigingsleven worden uitbetaald, net als die aan het Rode Kruis en het Oranje Kruis. De resterende middelen van het noodfonds worden aangewend voor de aankoop van materiaal dat kan ingezet worden ten dienste van het verenigingsleven. “Door de coronacrisis zijn heel wat werkingen stilgevallen en is het niet mogelijk om de subsidieverdeling 2020 op basis van een werkingsverslag uit te keren.Om hieraan tegemoet te komen worden de subsidies van 2020 vervroegd uitgekeerd op basis van de subsidieverdeling van 2019. Heel wat verenigingen zagen hun inkomsten wegvallen en hebben hier best behoefte aan”, zegt schepen van financiën Andy Vandevelde.

Linter kreeg van de Vlaamse overheid 71 653,33 euro aan steun en gebruikt dat geld nu om bovenstaande uitkeringen te kunnen verwezenlijken.