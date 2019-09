Verbroedering op het burgemeestersbal vdt

24 september 2019

13u51 0

Het jaarlijks Bal van Burgemeester, schepenen en raadsleden in OC De Linde was opnieuw een groot succes. Zo was er een hele delegatie aanwezig van beleidsmensen, niet alleen uit Linter zelf, maar ook uit de buurgemeenten. “De opbrengst zal ook dit jaar naar een goed doel gaan”, zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V). “Samen met de welzijnsraad zullen we dat later uitkiezen.”