Veldloop Linter vindt plaats op Heide Linter Vanessa Dekeyzer

21 september 2019

De Stichting Vlaamse Schoolsport en Sport Vlaanderen organiseren in de week van 21 september tot en met 29 september de 31ste editie van de Vlaamse Veldloopweek voor scholen. De gemeente Linter neemt jaarlijks deel aan dit evenement. De scholenveldloop vindt plaats op woensdag 25 september vanaf 9 uur op de terreinen van Sporting Heide Linter, gelegen in de Bredestraat. Iedereen is van harte welkom om mee te gaan supporteren.