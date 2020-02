Vechthoenderclub houdt tentoonstelling om imago op te krikken: “Het gaat niet om de gevechten, maar om de schoonheid van de hanen” Vanessa Dekeyzer

11 februari 2020

11u46 1 Linter Anno 2020 is er weer heel wat te doen omtrent de vechthoenders. De Vechthoenderclub België houdt nu zondag haar jaarlijkse tentoonstelling in Orsmaal, een van de spraakmakendste in West-Europa. “Nog veel te vaak wordt de vergelijking gemaakt met de illegale hanengevechten, zoals recent nog in het Limburgse Hoeselt”, zegt Simon Vandermeulen van de Vechthoenderclub België.

“Wij als club willen de mensen erop attent maken dat onze dieren hun hele leven lang in de beste omstandigheden worden verzorgd en dat het bij ons om de schoonheid gaat, niet om het vechten, al werden de dieren vroeger daar voor gekweekt”, gaat Simon, gemeenteraadsvoorzitter in Glabbeek, verder. “Graag krikken we het imago van onze vechters op, en de jeugd lijkt dat op te pikken, als we kijken naar de groeiende interesse in het houden en fokken van vechthoenders.”

Onze dieren worden hun hele leven lang in de beste omstandigheden verzorgd. Bij ons gaat het om de schoonheid, niet om het vechten, Simon Vandermeulen van de Vechthoenderclub België

“Er is heel weinig geweten over het circuit van hanenvechten dat eventueel zou plaatsvinden in België. Ik vermoed dat het sinds de inval van de politie bij een illegaal hanengevecht in Hoeselt aan banden is gelegd”, zegt Simon. “In de regio Nord-Pas-de-Calais in Frankrijk is het wel nog mogelijk en niet illegaal. Er zijn nog een kleine 50 gallodromes, speciaal hiervoor ingerichte zalen, in die contreien. Wij willen met onze club absoluut een breuklijn maken. Onze intenties liggen mijlenver af van die van de hanenvechters en daarom willen wij blijven bouwen aan een positief verhaal. Voor onszelf, voor de club, maar vooral voor de dieren.”

Er zijn voor de show van aanstaande zondag maar liefst 428 dieren ingeschreven, meteen een record, en daar zit ongeveer één vierde Belgische Vechters (Brugse, Tiense en Luikse) onder, daar waar deze rassen de voorbije decennia minder op tentoonstellingen voorkwamen. “In combinatie met mooie reeksen niet-Europese vechthoenderrassen, denk maar aan Shamo, Ko-Shamo, Maleier en de Indische Vechter, durven wij stellen dat onze tentoonstelling in Linter dé referentie is op het vlak van vechthoendershows in West-Europa”, aldus Simon.

Gekeurd

De dieren worden gekeurd volgens de rasstandaarden en de club doet een beroep op keurmeesters uit Frankrijk, België, Nederland en Duitsland, elk specialisten voor bepaalde rassen. De show is te bezoeken op zondag van 10 tot 16 uur. Inkom bedraagt 2 euro. Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de fokkersavond met winterbarbecue, dit met voorinschrijving aan 20 euro persoon.