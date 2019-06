Tuinen spotten in het Hageland VDT

16 juni 2019

Zondag kan je weer heel wat tuinen gaan bewonderen tijdens Open Tuinen van de Landelijke Gilden. In Linter doet Suzanne Beelen opnieuw mee. Zij stelt haar parktuin van 70 are aan de Kiezelstraat komend weekend en het weekend van 29 en 30 juni graag open voor het publiek en dat voor slechts 1 euro, drankje en hapje inbegrepen. Wat verderop, op de Linterseweg in Budingen, kan je dan weer de Vijvertuin van Margriet Swinnen bezoeken. Zij heet iedereen welkom op 29 en 30 juni. Toegang bedraagt 2 euro. Alle deelnemers van Open Tuinen in het Hageland vind je op www.landelijkegilden.be.