Trucker komt met hoofd tussen laadklep terecht en sterft ter plaatse Kristien Bollen

24 februari 2020

18u23 0 Linter Op de Grote Steenweg in Drieslinter bij Linter is deze namiddag rond 15.30 uur een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een 27-jarige man kwam met zijn hoofd klem te zitten tussen de laadklep van zijn vrachtwagen. De jongeman uit Kasterlee overleed ter plaatse.

Het parket liet intussen weten dat er hoogstwaarschijnlijk niemand anders bij het ongeval betrokken was. “Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen defect aan de vrachtwagen was. De man kwam klem te zitten tussen de dichtgaande laadklep toen hij op het laatste nippertje nog iets in de laadbak van de vrachtwagen wilde gooien. Het onderzoek loopt nog. Er zullen onder meer nog getuigen verhoord worden”, klinkt het bij het Leuvense parket.

De jongeman werkte al ruim tien jaar voor elektrobedrijf Welec uit Westerlo. De zaakvoerder van het bedrijf kwam ter plaatse maar was te aangeslagen om te reageren. De Grote Steenweg is nog steeds afgesloten voor alle verkeer.