Toneelgroep Lief en Leed Neerlinter brengt Dollars in the Desert Vanessa Dekeyzer

12 november 2019

17u55 2

Toneelvereniging Lief en Leed Neerlinter repeteert momenteel volop voor haar nieuwe voorstelling Dollars in the Desert, een stuk van Karel Eens. Van deze schrijver werden al meerdere opvoeringen gedaan, onder meer Dolle pret in ’t Cabaret en Pizza Mizeria. “Onze decorploeg zorgt ook dit jaar voor een prachtig decor: geen woonkamer, maar een typisch dorpsplein uit een of andere western”, klinkt het. De opvoeringen vinden plaats in het parochiecentrum van Neerlinter op 29 en 30 november en 6 en 7 december, telkens om 20 uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden of telefonisch bij Ilse Bollen op het nummer 0496/26.52.97 of bij Edgard Stroobants op de nummers 011/78.22.13 en 0479/07.06.59.