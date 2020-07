Tien maanden cel voor partnergeweld Kim Aerts

15 juli 2020

14u51 0

Een man uit Linter heeft tien maanden cel gekregen voor slagen aan zijn partner. De twee hadden op 29 april een dispuut thuis, waarop Waldo H. met geweld reageerde. De vrouw raakte zwaargewond met letsels aan ribben en hand. De man werd in het verleden al veroordeeld voor zowel drugs- als geweldsmisdrijven. In totaal moest hij al achtmaal voor de rechter verschijnen voor slagen en verwondingen. Daardoor kan H. niet meer rekenen op een straf met uitstel. H., die momenteel in de Leuvense hulpgevangenis verblijft, stuurde zijn kat naar de rechtbank. Hij kreeg er een celstraf van tien maanden en een geldboete van 400 euro.