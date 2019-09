Subsidie voor speelplein het Kareeltje Vanessa Dekeyzer

16 september 2019

15u20 2 Linter De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant keurde recent een subsidie van 15.000 euro goed voor de inrichting van een speelterrein in Wommersom: het Kareeltje. De gemeente Linter is enorm blij met deze gift.

“Het Kareeltje is een anderhalf hectare groot terrein in Wommersom en eigendom van de gemeente in de nabijheid van de basisschool de Zandloper”, zegt schepen van Jeugd, Sonja Petitjean (CD&V). “Op dit perceel werden in het verleden samen met de leerlingen van de Zandloper houtkanten aangeplant, een poel aangelegd en een insectenhotel gebouwd. De gemeente gaat nu een ‘Karree Avontuur’ inrichten, een speelplek voor kinderen.”

Deze speelplek wordt ingericht met inspraak van de jongeren met het oog op bespeelbaarheid, uitdagendheid en de nodige verbeelding. “Dit project past perfect in de uitvoering van de beleidsvisie van de gemeente, namelijk speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren in openbare ruimte creëren”, besluit burgemeester Marc Wijnants (CD&V).