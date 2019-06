Straatfeest Orsmaal levert mooi bedrag voor goede doelen op VDT

14 juni 2019

All IncLoes, de Kouter Brewery en Brouwerij De Leste Dröppel (Walsbergerbieren) organiseerden in maart samen met de gemeente en tal van sponsors en vrijwilligers een straatfeest naar aanleiding van de opening van de vernieuwde 3de Regiment Lansiersstraat en de Paardskerkhofstraat. Het evenement was een schot in de roos en leverde een mooie opbrengst op, die de organisatoren graag overhandigden aan ‘t Prieeltje Hakendover en Dansstudio Step Wellen. Dorien, een meisje met een beperking uit de buurt, wordt overdag opgevangen in ‘t Prieeltje Hakendover, terwijl Fien, eveneens een buurtmeisje met een beperking, zich ten volle uitleeft in Dansstudio Step in Wellen. Waarschijnlijk wordt er volgend jaar een vervolg gebreid aan het straatfeest.