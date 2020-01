Sp.a Linter schenkt duizend euro aan Rode Kruis Zoutleeuw-Linter-Geetbets Vanessa Dekeyzer

15u48 0 Linter Sp.a Linter heeft het mooie bedrag van duizend euro geschonken aan het Rode Kruis, afdeling Zoutleeuw-Linter-Geetbets. De centjes zijn de opbrengst van de eerste pasta-avond van deze partij.

Namens het Rode Kruis bedankte Martijn Vandewijer, lokale afdelingsvoorzitter, sp.a Linter voor het initiatief. “Het bedrag zal alvast nuttig besteed worden. De ziekenwagen van het Rode Kruis wordt dit jaar 20 jaar en bereikt hiermee de leeftijdsgrens die opgelegd is door het hoofdbestuur van het Rode Kruis Vlaanderen. In 2021-2022 zal onze ziekenwagen dus vervangen worden door een nieuw voertuig. In 2020 treedt ook de nieuwe wetgeving rond de begeleiding tijdens wielerwedstrijden en rond niet-dringend liggend ziekenvervoer in werking. Afhankelijk van de implementatie van deze nieuwe wetgeving zullen we dan kiezen voor een nieuwe ziekenwagen of een mobiele hulppost. Het geschonken bedrag is alvast een mooi startbedrag om in de aankoop van een nieuw voertuig te voorzien.”

“We hopen alvast dat anderen het voorbeeld van sp.a Linter zullen volgen om deze aankoop in 2021 mogelijk te maken. Het is tegelijk een hart onder de riem voor al onze vrijwilligers die zich steeds belangeloos inzetten”, besluit Martijn.