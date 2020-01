Ronny en Els van Art & Light House dompelen je graag onder in de Valentijnssfeer Vanessa Dekeyzer

30 januari 2020

11u42 5 Linter Art en Light House in Linter baadt het hele weekend in de Valentijnssfeer. Zo kan je in de speciaal opgebouwde Valentijn fotostudio een romantische foto laten nemen, een mooi juweeltje kopen en bovendien een van de mooie prijzen winnen. Zaakvoerders Ronny en Els zullen je met veel liefde ontvangen in hun woning aan de Heidestraat 119.

Daar baten ze sinds drie jaar hun zaak uit. “We hebben er bewust voor gekozen om geen aparte winkel te openen, omdat decoratie en verlichting het best tot hun recht komen in een woning, waar ze thuishoren. We geven dus een klein beetje van onze privacy prijs, maar we vragen dan wel aan de mensen om op voorhand eventjes een afspraak te maken.”

Webshop

Of mensen kunnen ook altijd een kijkje komen nemen tijdens de vele evenementen van Art en Light doorheen het jaar. “We hebben zopas een heel geslaagde kersthappening gehad en nu dit weekend staat dus het Valentijnsevenement gepland. Waarom we die evenementen doen? Omdat heel wat mensen nog steeds niet weten wat wij precies doen. Er is toch wat drempelvrees, merken we. Maar dat hoeft helemaal niet, want iedereen is hier welkom en je bent echt niet verplicht om iets te kopen. We hebben ook een leuke webshop, die voortdurend aangevuld wordt met nieuwe artikelen.”

Ronny en Els werkten beiden ruim twintig jaar in het Tiense lampenbedrijf Sylvania. “Toen we vernamen dat de fabriek zou sluiten, beseften we natuurlijk dat we alle twee op straat zouden komen te staan. Dat was even slikken, maar meteen gaf het ook de kans om een nieuwe richting in te slaan. Gezien onze achtergrond in de lichtsector hebben we ons daarop gefocust, ook omdat we in onze zoektocht bij de inrichting van onze eigen landelijke woning merkten dat er eigenlijk maar weinig aanbod op de markt is wat betreft verlichting en lichtarmaturen. En dat is jammer, want verlichting bepaalt een groot deel de sfeer in huis.”

Totaalconcept

Naast binnen-en buitenverlichting biedt Art & Light House heel wat deco aan, maar ook meubelen en tuinmeubelen, gietijzeren radiatoren en bakelieten schakelmateriaal. “We werken daarnaast met enkele goede vakmannen, zoals een verver-behanger, een schrijnwerker en een elektricien, zodat we klanten, die dat wensen een totaalconcept kunnen aanbieden.”

Art en Light House is dit weekend geopend van 14 tot 18 uur. Meer info vind je op www.artandlighthouse.be en op de Facebookpagina van het bedrijf.