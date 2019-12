Primeur op de Grote Ge(k)te Glinsters : streekeigen Black Angus vlees



Kristien Bollen

19 december 2019

05u56 0 Linter Het agrarisch familiebedrijf Van het Lindeveld brengt twee jaar na de opstart van een begrazingsproject met Natuurpunt Linter, streekeigen en natuurlijk gekweekt Black Angus vlees op de markt. Je kan dit rundvlees in primeur komen proeven op zaterdag 21 december tijdens het ‘Grote Ge(k)te Glinsters’ feest aan de kamsalamanderhut in Linter.

Samenwerking Boer en Natuur

“Toen Natuurpunt Linter ons in 2017 de vraag stelde om mee in een nieuw begrazinsproject te stappen, hadden we onze twijfels over de haalbaarheid. De percelen lagen er erg verwilderd bij. We vroegen ons af of dit niet te veel invloed ging hebben op het welzijn van onze Belgisch Witblauwe koeien. Anderzijds zouden we het jammer vinden om een mooie samenwerking tussen boer en natuur zomaar aan de kant te vegen. Als oplossing zochten we naar een bijkomend runderras op ons bedrijf dat zowel een zacht karakter heeft, zich goed voelt op natuurlijke graslanden en kwalitatief hoogstaand vlees oplevert. De Black Angus leek ons dan ook de ideale koe voor dit verhaal. Door een eenmalige maaibeurt gevolgd door een intensieve begrazing met onze Black Angus koeien, is er een mooi halfopen landschap gecreëerd waar open stukken grasland met ruige vegetatie worden afgewisseld met bomen en planten, een echt succes dus” vertelt eehouder Tim Bottu.

Smakelijk resultaat

Naast het herstel van het gebied en de meerwaarde die het project al opleverde in de vorm van een mooie samenwerking tussen een jonge landbouwer en natuurbeschermers, wil Tim nu graag nog een stap verder gaan: “Met veel trots bieden we voortaan streekeigen Black Angus vlees aan. Zo blijft het begrazingsproject niet enkel een verhaal tussen boer en natuur, maar brengen we het in de vorm van ‘natuurvlees’ ook tot bij de mensen in de keuken.” De verkiezing van ‘De Schoonste Boerenweide van Vlaanderen’ die Tim eerder dit jaar won met zijn bedrijf, zorgde voor dat laatste duwtje in de rug: “De reacties uit onze omgeving waren erg positief en overweldigend. Iedereen moedigde ons aan om ons bedrijf en de inspanningen die we leveren op vlak van natuur meer naar buiten te brengen. Met de start van onze hoeveverkoop, kunnen we hier nu gehoor aan geven.”

Kom proeven

Op zaterdag 21 december kan je, in primeur, het eerste Black Angus vlees uit de Grote Getevallei komen proeven tijdens het Grote Ge(k)te Glinsterd feest aan de kamsalamenderhut in Linter. Er zijn gratis proevertjes voorzien tijdens de feestelijke BBQ om 16.30 uur. Doorlopend (van 15 tot 21 uur) kan je de smaaksensatie ervaren want Van het Lindeveld is aanwezig met een eigen stand. Wie de smaak te pakken heeft, kan online een pakket Black Angus vlees bestellen. Meer info vind je op www.vanhetlindeveld.be of via facebook.com/vanhetlindeveld.