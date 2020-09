Poorten en landschap rond kasteel van Neerlinter in ere hersteld Kristien Bollen

20 september 2020

15u49 0 Linter Twee historisch gerenoveerde poorten, een herstelde oude hoogstamboomgaard, een poel en haag in de omgeving van het kasteel van Neerlinter zijn voorgesteld. “De kasteelpoort en de weidepoort vormen een samenhorend koppel van poorten met historische erfgoedwaarden. Ze zijn gelegen langs de openbare weg (Kasteelstraat) en daardoor goed zichtbaar voor passanten. “ vertelt Marc Wijnants, voorzitter Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw en burgemeester Linter.

“De poorten zijn omgeven door een typisch landbouwlandschap, met veel erfgoedwaarden. In de nabije omgeving vind je nog meerdere (resten van) hoogstamboomgaarden. Rond het dorp Neerlinter ligt een soort krans van hoogstamfruitbomen waardoor we eigenlijk van een heus boomgaardendorp kunnen spreken” zegt Marc Wijnants.

Herstelling maar ook verfraaiing

“Binnen het project is gefocust op herstel en verfraaiing van twee poorten. De poorten werden gezandstraald, hersteld, gemetalliseerd en vervolgens gelakt in de originele kleuren. Ook de monumentale zuilen in bak- en natuursteen waaraan de poortvleugels zijn opgehangen, werden bijgewerkt. De Kasteelpoort is vandaag de functionele hoofdtoegang tot het kasteelpark” licht Joachim Lambrechts, landschapsanimator bij Regionaal Landschap Zuid-Hageland verder toe

Herstelbeheer fruitbomen

“We willen de mooie hoogstamboomgaard met 130 fruitbomen graag behouden en optimaliseren” zeggen de eigenaars en zaakvoerders van De Melkerhei,Martine Kinnart en Pieter Arnauts. “Het regionaal landschap maakte een boomgaardplan, deed aan herstelbeheer en plantte extra fruitbomen bij. Het fruit van de boomgaard willen we via het korte keteninitiatief verwerken net zoals we nu al doen met onze zuivelproducten. Het zou fijn zijn om activiteiten in de boomgaard te organiseren zoals een bloesem- of plukevent, waarbij bezoekers van de boomgaard kunnen genieten. Een boomgaardpicknick met lokale producten past perfect bij het korte ketenverhaal.”

Waardevol erfgoed

“Met de ’360°-erfgoedprojecten’ wil de provincie inzetten op de zorg voor waardevol onroerend erfgoed met de integratie ervan in het landschap. Monumentenwacht Vlaams-Brabant stond in voor de inhoudelijke expertise en technische opvolging van de werken. Ze deden een inspectie van poorten en gaven deskundig advies”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant voor erfgoed. “De financiële en inhoudelijke steun van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van deze projecten bood een opportuniteit voor het herstel van deze poorten en hun omgeving. Het totaalproject bedroeg 18.000 euro waarvan de provincie Vlaams-Brabant 10.000 euro investeerde. Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de eigenaars namen de overige financiering voor hun rekening.”

Kom wandelen in de boomgaard

Via een geleide wandeling in de boomgaard en op het kasteeldomein krijg je uitleg over hoogstamfruit, landschapsherstel, over restauratie van poorten, herstel van poelen, boombeheer en parkbomen. Je maakt ook kennis met korte ketenproducten van Linterse land- en tuinbouwers. Iedereen is welkom op zondag 27 september van 14 tot 17 uur, aan OC De Linde. Meer info kan je vonden via deze link.