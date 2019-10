Politie plaatst loslopend paard terug in weide Kristien Bollen

15 oktober 2019

Politie Getevallei kreeg maandagavond rond 18.10 uur melding over een loslopend paard in de Viskotstraat in Linter. De agenten konden het paard van de rijbaan halen en plaatsten het terug in hun weide. Ook herstelden de agenten voorlopig de afsluitingsdraad. De eigenares werd op de hoogte gebracht, die plaatste het paard uit veiligheid op stal.