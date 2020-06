Plekje van troost op pleintje aan gemeentehuis Kristien Bollen

21 juni 2020

16u49 0 Linter In Linter is vandaag één van de eerste troostplekken geopend. Een sfeervolle plek in het groen waar mensen, nu én lang na corona, samen troost kunnen vinden maar ook rust te midden van alle drukte. De troostplek bestaat uit een vast paneel en een aanplanting met bloembollen. Die bloembollen staan symbool voor veerkracht & hoop.

“Het is een plek waar men aan zelfreflectie kan doen, tot rust komen of zijn of haar verhaal delen met iemand anders” zegt burgemeester Marc Wijnants. “De voorbije maanden heeft iedereen wel verdriet of een gemis gehad. Zo zijn er mensen die een dierbare verloren of zelfs beide ouders moeten afgeven hebben door corona. Daarbovenop nog kwam dat men geen deftig afscheid kon of mocht nemen van zijn geliefde en ook een normale uitvaart was niet aan de orde. Laat dit een plekje zijn waar mensen troost en rust kunnen vinden bij elkaar.”