Pim Smit werkt samen met sterrenchef Roger van Damme aan ‘kunstgebakje’ Vanessa Dekeyzer

05 juli 2019

17u26 0 Linter Kunstenaar-schilder Pim Smit uit Wommersom gaat samenwerken met sterrenchef Roger van Damme. Ze zullen voor het eerst ‘food art’ maken. De opbrengst van de verkoop van dat ‘kunstgebakje’ zal naar een goed doel gaan.

“De actie zal rond september plaatsvinden”, vertelt Pim. “Het is al lang een droom van mij om met Roger van Damme, de chef-kok van Het Gebaar in Antwerpen, samen te werken. Via een gemeenschappelijke vriend heb ik hem leren kennen. Het zou leuk zijn als we via de moderne 3D-technieken samen een ‘kunstgebakje’ kunnen maken. Nu weet ik ook dat als iemand dat koopt en opeet, er niets overblijft van dit stukje kunst. Dus zou ik er een klein niet-eetbaar stukje Pim Smit aan willen koppelen. Misschien is er ook een bakkerij geïnteresseerd om dit op grotere schaal te maken en te verkopen, zodat de opbrengst ook groter is en we meer kunnen schenken aan het goede doel. Wat dat goede doel is, zullen we nog samen afspreken.”

Spaanse collectie

Pim Smit heeft intussen ook zijn eerste Spaanse collectie klaar. Sinds vorig jaar ruilt de kunstenaar op regelmatige tijdstippen Wommersom in voor Alicante, waar hij aan nieuwe doeken werkt. “Mijn vriendin en tweejarige dochter Emma kunnen daar ontspannen terwijl ik werk. De omgeving werkt er ook bijzonder inspirerend, de lichtinval is super en door het warme weer zijn de droogtijden veel gunstiger. De eerste Spaanse collectie is nu klaar en ik ben heel blij met het resultaat.”

Vader verloren

Pim legt in elke collectie een stukje van zijn ziel bloot en dat is nu niet anders. Het verlies van zijn papa in december vorig jaar kwam hard aan, maar gaf tegelijk ook inspiratie. “Er sijpelt altijd wel wat uit mijn persoonlijk leven in de werken, maar alleen ik zie dat, de toeschouwer niet.”

Met mijn Spaanse collectie breng ik wat Spaanse zon naar Wommersom Pim Smit

De werken zijn vanaf nu te koop in de artstudio van Pim in de Melkwezerenstraat in Wommersom. “Zo breng ik ook wat Spaanse zon naar Linter”, zegt Pim lachend. “Het is zeker niet de bedoeling om Wommersom definitief in te ruilen voor Spanje, want de mensen vinden eindelijk meer en meer hun weg naar deze kleine gezellige deelgemeente. Dat is belangrijk, want ik werk volgens het principe ‘koop bij de kunstenaar zelf aan huis’. Zo zet ik de komende weekends heel vaak de deuren open, zodat het voor de mensen heel toegankelijk wordt om kunst te kopen. Voor de precieze data kan je de Facebookpagina van Artstudio Pim Smit checken.”

Leegstaande loods gezocht

Tot slot doet Pim nog een warme oproep. “Ik heb me neergelegd met het feit dat ik mijn atelier in Wommersom niet mag uitbreiden, maar ik moet dan wel dringend op zoek naar een leegstaande loods of leegstaand gebouw waar ik kan werken, want hier is het echt te klein geworden. Dus als iemand mij hieraan kan helpen, laat het me gerust weten.”