Paard schrikt van voorbijrijdende wagen: ruiter en paard gewond Kristien Bollen

27 mei 2020

In de Klein Broekstraat in Linter raakte woensdag rond 9.30 uur een paard en ruiter gewond. Een 23-jarige dame uit Linter was er met haar paard aan het wandelen. Het paard schrikte echter enorm toen een wagen hen voorbij stak. Het paard sloeg op hol en kwam ten val. De ruiter kwam onder haar paard terecht. Beiden liepen lichte verwondingen op. De politie kon intussen de identiteit van de bestuurder achterhalen.