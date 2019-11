Ouderraden Neer- en Drieslinter en Okra Neerlinter organiseren Sint-Maartenwandeling Vanessa Dekeyzer

12 november 2019

13u08 5 Linter Op vrijdagavond 15 november organiseren de ouderraden van Neerlinter en Drieslinter een Sint-Maartenwandeling.

De twee tochten, een buggyvriendelijke variant van drie kilometer en een versie voor de geoefende stappers van zes kilometer, starten om 19 uur en eindigen aan de school in Drieslinter. Onderweg krijgt iedereen een gratis drankje en zijn er vertellingen. Bij terugkomst wordt het vreugdevuur aangestoken en kunt u genieten van een hapje en tapje.

Sint-Maarten is de ridder die zijn warme mantel in tweeën sneed en de helft aan een arme bedelaar gaf. De scholen wordt gevraagd om in aanloop van de wandeling te werken rond armoede, een thema dat volgens de ouderraden ook in eens in de kijker mag staan. De kinderen maken op school een lantaarn die ze kunnen aansteken tijdens de wandeling. Voor de tweede keer zetten de senioren van Okra Neerlinter mee hun schouders onder de organisatie. Zij stippelen de wandelingen uit.