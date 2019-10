Opening voetwegen 65 en 66 tijdens Trage Wegen Wandeling Vanessa Dekeyzer

24 oktober 2019

15u03 0 Linter De gemeente Linter stelt aanstaande zondag tijdens de Linterse Trage Wegen Wandeling, met steun van de provincie Vlaams-Brabant, twee trage wegen open: voetweg 65 en 66. Ze zijn belangrijke verbindingswegen in het wandelnetwerk Getevallei.

“We stimuleren het gebruik van trage wegen omdat ze een rol spelen in ons streven naar duurzame mobiliteit”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid en Europa. “Met steun van het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER kunnen de bestaande, maar vergeten, voetwegen in het Hageland waar mogelijk worden opgewaardeerd en terug in gebruik genomen. Het initiatief werd dan ook als plattelandsproject door de gemeente Linter ingediend bij het LEADER-programma en ontving hiervoor 10.000 euro subsidies.”

Op zondag 27 oktober om 14 uur huldigen gedeputeerde Monique Swinnen, burgemeester Marc Wijnants (CD&V) en Sonja Petitjean (CD&V), schepen van Trage Wegen, voetweg 65 en 66 officieel in. Vanuit het dorpsplein in Drieslinter wandelen de deelnemers naar één van de voetwegen. Na de inhuldiging gaat de Trage Wegenwandeling verder.