Open Vld pleit voor minder kalk in het water vdt

04 juni 2019

17u49 8

Ronny Puyneers en Walter Willems van Open Vld Linter pleiten voor 30 procent minder kalk in het water. “De waterhardheid in Linter bedraagt momenteel 21°F. Dat is hard water dat de leidingen van woning aantast”, zeggen de heren.

Drieslinter en omliggende gemeenten kampen al ettelijke jaren met veel kalk in het leidingwater. “Het installeren van een waterontharder is voor heel wat gezinnen een dure investering”, zeggen Puyneers en Willems. “In Sint-Truiden, dat tot voor kort ook te kampen had met een hoge waterhardheid, nam het stadsbestuur samen met De Watergroep het initiatief om dit probleem aan te pakken. Met een nieuwe onthardingsinstallatie en een nieuw reservoir, samen goed voor 7,3 miljoen euro, kwam men tegemoet aan de vraag van de inwoners voor zachter leidingwater. Bijgevolg krijgen intussen ruim 15.000 gezinnen in grote delen van Sint-Truiden zacht water. We doen een warme oproep aan onze burgermeester om ons voorstel bij de Watergroep te lanceren.”

Burgermeester van Linter, Marc Wijnants (CD&V), drong vorig jaar al bij de Watergroep aan op oplossingen en compensaties en bekwam ook effectief aan compensatie van 25 euro voor de inwoners van Linter. “Ik heb volgende week een overleg met de Watergroep waar ik nogmaals de waterhardheid zal aankaarten en zal aandringen op oplossingen”, belooft hij.