Ook Het Warenthuis werkt mee aan zinvolle zomerwerking Kristien Bollen

02 juli 2020

17u09 0 Linter De gemeente Linter heeft al heel wat actie ondernomen om ook kwetsbare jongeren mee te nemen in een positief verhaal. Zo krijgen ze met de VIP beleefpas tot 80% korting bij inschrijving van een aantal activiteiten , gaan de zomerklassen door van 3 augustus tot 14 augustus en is er nu ook de samenwerking met Het Warenthuis, die een zinvolle zomer voor heel wat jongeren garandeert.

“Samen met Buurtwerking Het Warenthuis werkt Linter, het OCMW, het Huis van het Kind en Huize Levenlust mee aan een zomerwerking”, zegt schepen van welzijn Hilde Foriers. “Dit gaat door in de lokalen van het Warenthuis in Neerhespen voor jongeren tussen 3 en 18 jaar van 6 juli tot en met 21 augustus. Een gevarieerd programma wordt aangeboden om er zo een zinvolle zomer van te maken.”

In de buurtwerking het Warenthuis worden in de voor- en namiddag verschillende atelierwerkingen aangeboden, telkens in groepjes van drie jongeren met begeleider. Zo zijn er verschillende activiteiten rond crea, muziek, social media, tuin en dier, koeken en bakken en uiteraard sport en spel. De opvang, een gezonde maaltijd en een vieruurtje is tevens gratis.

“Linter zal van 6 juli tot 21 augustus voor vervoer van en naar het Warenthuis in Neerhespen zorgen”, voegt schepen Andy Vandevelde er nog graag aan toe.

Wil je hier graag meer info over dan kan je contact opnemen via mail met riet.bertrand@sporen.be.