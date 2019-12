Nieuw concept moet de kerstmarkt weer meer leven inblazen Vanessa Dekeyzer

03 december 2019

10u36 0 Linter De kerstmarkt in OC De Linde wordt in een nieuw kleedje gestoken door de vernieuwde Ondernemersraad Linter. Na 27 jaar was dit evenement in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. “Dankzij meer steun van bestaande en nieuwe leden, hebben we dit jaar het concept omgegooid. De locatie blijft wel behouden”, zegt Brecht Peeters van de Ondernemersraad.

Op zaterdag 7 en zondag 8 december kan je in De Linde terecht voor de kerstmarkt. “We wilden vasthouden aan deze locatie zodat we niet afhankelijk van het weer hoeven te zijn en bovendien kan ’s nachts alles veilig achter slot en grendel”, aldus Brecht. “Maar verder plannen we heel wat vernieuwingen. Alle standaard verlichting in de zaal gaat uit en we voorzien de nodige kerstverlichting en inkleding, zoals tapijten in de wandelgangen, voor een warme sfeer. De standhouders zorgen zelf ook voor sfeerelementen.”

En er zal heel wat animatie zijn. Zaterdag staan komt coverband The Jameson Brothers optreden van 18 tot 21 uur en zondag komt prinses Elsa uit Frozen om 15 uur langs. Uiteraard kan de Kerstman niet ontbreken. Hij komt beide dagen een bezoekje brengen en zal voor de jongste bezoekers een cadeautje meebrengen. “Maar ook voor alle bezoekers hebben wij als organisatoren een kleine attentie in petto”, aldus Brecht.

“We hopen dat ons nieuwe concept aanslaat”, gaat Brecht verder. “De 40 standhouders, waaronder 26 nieuwe, zijn hier alvast van overtuigd. Zij zorgen voor 750 vierkante meter indoor kerstbeleving.” Iedereen is welkom op zaterdag van 14 tot 22 uur en op zondag van 14 tot 19 uur.