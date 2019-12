Maureen van Ketnet zingt voor winnende klas witloofbox Kristien Bollen

20 december 2019

18u40 20 Linter 150 leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Zandloper uit Wommersom kregen vandaag een bezoek met optreden van Ketnet-ster Maureen Vanherberghen cadeau. De school is de winnaar van de wedstrijd naar aanleiding van de tiende editie van de witloofbox.

In totaal verdeelde de provincie Vlaams-Brabant de voorbije maanden 1.150 witloofboxen uit aan de scholen en initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang (IBO). De witloofbox bestaat uit een teeltkit, handleiding en lesmateriaal. De leerlingen kweken hiermee zelf witte kropjes in hun klas en kunnen na enkele weken proeven van het resultaat.

Roodloof

In één op de tien witloofboxen was er, als verjaardagstunt, roodloof verstopt. Het lijkt op witloof maar met roodpaarse in plaats van gele uiteindjes. De klassen die hiervan een foto maakten en instuurden, konden een bezoek met optreden van televisiegezicht Maureen Vanherberghen, één van de ‘Helden’ van Ketnet winnen.“De actie overtrof onze stoutste verwachtingen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van land- en tuinbouw. “Bijna alle klassen, die roodloof tussen de witloofwortels aantroffen, schreven zich in voor de wedstrijd. Sommige klassen deden dit op een originele manier.”

Uit al de inzendingen werd één winnend klasje gekozen. Dat werd het zesde leerjaar uit de gemeentelijke basisschool De Zandloper uit Wommersom. Onder leiding van juf Tessa en juf Cindy gingen de leerlingen met de witloofbox aan de slag. Enkele dagen later merkten de leerlingen dat ze bij de gelukkigen waren: de typische roodpaarse kleur van het roodloof was zichtbaar.

Optreden

Vrijdag bezocht Maureen de school. Ze controleert of er wel degelijk roodloof te zien is tussen het witloof en geeft daarna een optreden voor de hele lagere school. De zangeres en actrice was eerder dit jaar het gezicht van de Week van de Korte Keten in de provincie Vlaams-Brabant. “Als dochter van landbouwers is ze fier op haar boerenwijsheid en draagt ze producten uit de eigen streek, zoals witloof, een warm hart toe”, weet Monique Swinnen.

“Het is fantastisch dat zoveel kinderen op deze manier kennismaken met de ietwat bittere smaak van witloof”, zegt Maureen. “En ja, ik ben ook fan van witloof”.