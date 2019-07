Marc Wijnants loopt met succes de vierde editie van de Relax & Run uit. Wij liepen mee. Vanessa Dekeyzer

07 juli 2019

12u59 0 Linter De Relax en Run was al aan zijn vierde editie toe. De combinatie van inspanning en ontspanning kent een steeds groeiend succes. Burgemeester Marc Wijnants (CD&V) heeft al elke editie meegelopen. Wij liepen vandaag samen met hem de vijf kilometer.

“Je ziet dat het hier een bijzonder mooie streek is”, vertelt de 62-jarige Marc, die al sinds 2004 burgemeester van Linter is. “Het platteland moet gekoesterd worden, ook door Vlaanderen. De overheid is helaas stilaan de plattelandsgemeenten aan het wurgen. Samen met burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij) heb ik daarom een plattelandsmotie opgemaakt. In deze zaak speelt het geen rol van welke politieke partij je bent. We moeten allen samen aan de alarmbel trekken, zodat het platteland weer beter ondersteund en erkend wordt door de Vlaamse regering.”

We lopen door de loods van zijn zoon, waar de kleinkinderen, en Marc heeft er drie in totaal, luid staan te supporteren. Wat later gaat de run dwars door het bedrijf Bottu en passeren we iets verder de woning van Marc. “Mogen we hier niet door lopen?”. Van Marc zou het gerust mogen, maar er is iemand thuis. Zijn vrouw en twee dochters van 12 en 14 jaar zijn op muziekreis. “Een dochter speelt saxofoon en de andere accordeon. Ikzelf ben niet meteen muzikaal, maar ik vind het heel knap wat ze kunnen.”

Dat Marc een geliefd burgemeester is in zijn gemeente blijkt uit de vele aanmoedigende woorden van de toeschouwers. Iedereen kent Marc en Marc kent iedereen. “Als burgemeester moet je elke dag weer klaarstaan. Het is dan ook belangrijk dat je een gezonde geest in een gezond lichaam hebt. Vandaar dat ik blijf sporten. Ik loop geregeld, tussen de 8 en de 9 kilometer, maar ik fiets vooral veel. Zo ben ik afgelopen week nog van Linter naar Namen en weer terug gereden, samen met een groep vrienden. Het was een pittige 120 kilometer, maar alles voor het goede doel, want we hebben gefietst voor Kom op tegen Kanker.”

Na vier kilometer lopen is Marc nog steeds goed op dreef. “Ik kan nog wel enkele kilometers aan”, zegt hij. We lopen langs een veldweg tussen Melkwezer en Orsmaal, parallel aan de Waterhofstraat. “Hier willen we werk maken van een tweesporenbeton, zodat we een mooie fietsverbinding hebben. Linter heeft al heel wat geïnvesteerd in fietswegen, maar er zijn nog enkele ‘missing links’. Daar willen we de komende legislatuur nog werk van maken.”

Na een hartverwarmende passage langs de woonzorgcampus Sorgvliet zien we in de verte de eindmeet, het gemeentehuis. Daar is nog even schrikken we wanneer verrast worden door enkele griezelige figuren. “Je zou bijna rechtsomkeer maken, maar dan moeten we nog eens de tour doen”, zegt Marc lachend. De collega’s van het gemeentebestuur staan Marc op te wachten aan de finish, waar hij een welverdiend watertje en gezond lokaal ijsje krijgt. “Tot op de volgende loop”, zegt Marc.

