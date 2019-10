Man verzendt granaten met bpost KAR

09 oktober 2019

15u53 0

Een man uit Linter is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor het bezit van munitie en poging verkoop ervan. L.C. is een verwoed verzamelaar van militaria van WOI en WOII. C. bood op verkoopsite tweedehands.net een doos met 9mm-patronen aan. Er werd melding van gemaakt bij de politie. De verzamelaar zou zo ook twee handgranaten via bpost verzonden hebben. “Deze doos is verkeerd bij de Zalando-retourdienst beland in het DuitseMunster. De handgranaten werden op 1 maart vorig jaar door beklaagde aangeboden bij bpost voor verzending. In het dossier werd gemeld dat er via scanonderzoek zou blijken dat een handgranaat gedemilitariseerd was, de andere zou dit niet zijn geweest”, noteerde de rechter in het vonnis. Bij de man thuis werd een huiszoeking uitgevoerd waar nog veel meer munitie werd aangetroffen. Omdat hij geen vergunning had voor de munitie en een deel ervan te koop zette, werd C. veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. De boete van 800 euro is ook met uitstel.