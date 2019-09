Linterse scholen gaan zwerfvuil rapen vdt

12 september 2019

De lagere scholen van Wommersom, Neerlinter, Drieslinter en Orsmaal organiseren samen met het gemeentepersoneel een zwerfvuildag op donderdag 19 september. In dit initiatief worden ze bijgestaan door drie professionele animatoren in zwerfvuilpakken van Mooimakers. Zij zorgen voor ludieke animatie. Na de tocht van de scholen richting het ontmoetingscentrum komen alle leerlingen samen, waar hen in de namiddag tal van activiteiten in het kader van zwerfvuil staan te wachten.