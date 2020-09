Linter voert waardebonnen in voor kwestbare doelgroepen én om lokale economie te ondersteunen Kristien Bollen

29 september 2020

18u54 0 Linter De gemeente Linter lanceert een waardebonsysteem. “De bedoeling hiervan is enerzijds versterking van de koopkracht van huishoudens die omwille van de coronacrisis serieus inkomensverlies leden of die al met een laag inkomen moesten rondkomen en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden. Anderzijds om lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis sterk zijn getroffen, te steunen” zegt burgemeester Marc Wijnants.

“Kwestbare doelgroepen krijgen één of meerdere waardebonnen” zegt Hilde Foriers, schepen van welzijn. “Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen : personen die een leefloon of een financiële steun equivalent leefloon genieten; personenen die een inkomensgarantie voor ouderen genieten (IGO); personen die in budgetbeheer zitten bij het OCMW of die in een procedure van collectieve schuldenregeling zitten; personen die recht hebben op de toeslag op groeipakket en kinderbijslag tijdens corona of personen die omwille van de coronacrisis werkloos zijn geworden waardoor hun inkomen en koopkracht is gedaald met als gevolg dat zij in financiële problemen dreigen te komen.”

De waarde van een waardebon varieert. “Voor alleenstaanden voorzien we een bon van 50 euro “ zegt schepen van financiën Andy Vandevelde. “Vervolgens 75 euro voor een koppel zonder kinderen; 50 euro voor een éénoudergezin vermeerderd met 25 euro per kind ten laste en 75 euro voor een gezin vermeerderd met 25 euro per kind ten laste.”