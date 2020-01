Linter toont ambitie in haar meerjarenplan Vijf miljoen euro wordt aan de kant gehouden voor de uitbouw van een buitensportcomplex Vanessa Dekeyzer

08 januari 2020

09u47 0 Linter In Linter is het meerjarenplan goedgekeurd. Het investeringsbudget bedraagt iets meer dan 16 miljoen euro. Vijf miljoen hiervan is bestemd voor het project 2020, een buitencomplex voor sport en recreatie op een terrein van acht hectare aan Kapelveld in Drieslinter, met onder meer een paardenpiste, een Finse piste, petanquebanen en een viertal voetbalterreinen.

Dat complex zou er aanvankelijk in 2020 komen, maar de voorbije jaren bleek duidelijk dat die datum niet zou gehaald worden. De onteigening van de gronden nam een hele tijd in beslag. Nu dit proces achter de rug is, kan de gemeente het dossier wel een duw geven. “In de loop van de komende maanden zullen we een ontwerpbureau aanstellen voor het opmaken van het ontwerp en een aanbestedingsdossier. We hopen dat de site in gebruik kan genomen worden in het najaar van 2023”, zegt schepen Andy Vandevelde (CD&V).

In het meerjarenplan gaat er verder ook veel aandacht uit naar het verhogen van de verkeersveiligheid. “We investeren in nieuwe voet- en fietspaden in onder meer de Pelsstraat, Klein Broekstraat, Broekstraat, Landenstraat, Geldenakenstraat en Waterhofstraat”, zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V). “De fietssnelweg langs de oude spoorwegroute zullen we in samenwerking met de buurgemeenten optimaliseren en extra beveiligen aan de oversteekplaatsen. Ook de verdere uitvoering van het Trage Wegenplan zal bijdragen tot de creatie van veilige verbindingen. Er komt verder een mobiliteitsstudie in Wommersom die voor meer verkeersveiligheid moet zorgen en er wordt er geïnvesteerd in bijkomende digitale snelheidscamera’s, in ANPR en camerabewaking op de strategische trajecten.”

Naast de investeringen in voet- en fietspaden moet de uitrol van mobipunten, onder meer in Orsmaal en Drieslinter, met fietsparkings, oplaadpunten, haltes voor openbaar vervoer en pakjesautomaten, bijdragen tot de stimulatie van de modal shift. “Als gemeente willen we ook een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en de CO2-reductie”, aldus burgemeester Wijnants. “In samenwerking met Fluvius zullen we tegen 2030 de openbare verlichting volledig overschakelen naar energiezuinige LED-verlichting, we investeren in energiezuinige verlichting voor de openbare gebouwen en bekijken ook de installatie van zonnepanelen op bepaalde gemeentelijk gebouwen.”

En ook de verenigingen worden in het meerjarenplan niet uit het oog verloren. “We investeren in een multifunctionele huisvesting voor de Chiro van Melkwezer, waar naast de Chiro ook andere verenigingen en functies gebruik zullen kunnen maken van de infrastructuur”, kondigt schepen Vandevelde aan. “De Chiro van Neerlinter ondersteunen we in aanpassingswerken aan hun gebouw. Relax & Run wordt verder gezet en blijft een sociaal ontmoetingsmoment om mensen meer samen te brengen in een ontspannen sfeer gecombineerd met een laagdrempelige manier om aan te zetten tot sport en beweging. We blijven hiervoor samenwerken met het verenigingsleven, die hierdoor een extra financiële ondersteuning genieten.”

“Extra aandacht willen we besteden aan armoede in het algemeen en kinderarmoede in het bijzonder. We breiden daarom de Beleefpas verder uit naar volwassenen om zo de participatie van zwakkere aan het culturele en maatschappelijke leven te stimuleren”, besluit burgemeester Wijnants.