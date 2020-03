Linter start met boodschappendienst voor risicogroepen Vanessa Dekeyzer

16 maart 2020

11u58 0 Linter De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. Zeker voor personen uit de risicogroepen, onder andere ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem, is de impact groot. Voor hen wil de gemeente en het OCMW een boodschappendienst inrichten voor de aankoop van levensmiddelen en aankopen bij de apotheek.

“Binnen het OCMW zetten wij een callcenter op waar mensen die zelf niet meer kunnen gaan winkelen, terecht kunnen om hierbij hulp te vragen”, zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V). “Wij stellen een aantal personeelsleden vrij om voor deze kwetsbaren boodschappen te doen. Het callcenter noteert de gegevens en zorgt ervoor dat een medewerker noodzakelijke inkopen kan gaan doen bij onze lokale handelaars.”

Het callcenter is bereikbaar op weekdagen van 9 tot 16 uur op het nummer 011/88.86.60 of stuur een mailtje naar socialedienst@ocmw.linter.be. “Uiteraard dient hierbij steeds rekening gehouden te worden met de richtlijnen, hygiënische voorschriften en de voorzorgsmaatregelen. Direct contact is niet toegelaten. Respecteer steeds een afstand van minstens één meter wanneer u contact heeft. Iedereen dient een strikte handhygiëne toe te passen”, besluit burgemeester Wijnants.