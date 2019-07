Linter ondertekent charter van Gezonde Gemeente op geslaagde Relax & Run VDT

09 juli 2019

13u24 2

Afgelopen zondag namen 250 sportievelingen deel aan de ochtendjogging en 95 kindjes trotseerden de obstakelbaan. Vlak voor de start ondertekende de gemeente het charter ‘Gezonde Gemeente’. Het gemeentebestuur toont hierbij haar engagement om samen met de welzijnsraad werk te maken van gezonde inwoners in een gezonde omgeving. De gemeente kan hierbij rekenen op advies en ondersteuning van het Logo Oost-Brabant. In een sfeervolle namiddag klommen Cruda, Rawhide, Elke en de Eddy’s en The Skadillacs op het podium voor hun strakke optredens.