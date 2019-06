Linter krijgt nieuw festival: Picking Bones, waar authentieke muziek, ontmoeting en eenvoud centraal staan Vanessa Dekeyzer

13 juni 2019

11u57 0 Linter Linter krijgt na het teloorgegane Melkrock opnieuw een festival. Picking Bones, een tweedaags alternatief internationaal muziekfestival, zal op 21 en 22 juni plaatsvinden op het terrein van SC Orsmaal aan de Helensebaan. “Ons programma grijpt terug naar de roots van een muziekfestival waarbij authentieke muziek, ontmoeting en eenvoud centraal staan”, klinkt het bij de organisatoren.

Na drie succesvolle edities onder de naam ‘Pirate Farm Fest’ in Tielt-Winge, besloot Old Style Music Nights vzw om het festival te rebranden en te herlocaliseren. De naam Picking Bones was snel gekozen, maar een nieuwe locatie vinden, was geen sinecure. Uiteindelijk gaf de gemeente Linter groen licht aan de organisatie.

Er komen twee podia op de terreinen van Sporting Club Orsmaal. “We presenteren een uitgelezen selectie van underground roots, bluegrass, folk, heavy blues, punk, psychobilly en rock’n’roll”, zegt Koen Depreitere van de organiserende vzw. “Het festival trekt zowel muziekliefhebbers uit het binnenland als uit het buitenland aan, onder andere uit Finland, Denemarken, Italië en Amerika.”

Steun van Vlaamse overheid

Picking Bones wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid en kan daarnaast rekenen op de steun van diverse lokale sponsors zoals Rootstown (Aarschot), Cowboy Trash Redneck Club, Mario’s Torque Shop, Barbershop StiiV, Café Pallieter (Herselt), Den Aflaat (Tienen), Kringwinkel Hageland, De Witte Non (Hasselt), Ziggy’s Garage (Heist-Op-Den-Berg), Schots Weekend (Bilzen), The Other Side (Peer), Café Brem (Hoegaarden) en op de steun van individuele funders.

Op vrijdag 21 juni gaan de deuren om 14 uur open en staan vanaf 18 uur Slack Bird, Rotzak, Everyone Is Guilty, Suburban Drugdealers, The Gecko Brother en Toxic Shock op het programma. Carrie Nation & The Speakeasy sluit de eerste festivaldag af. Op zaterdag 22 juni gaan de deuren om 10 uur open. Vanaf 13 uur uur spelen Mike West, Hangman’s Daughter, King Moroi, The Redemption’s Colts, The Devil’s Trade, Trixie & The Trainwrecks, Hetten Des, The Maness Brothers, 20 Watt Tombstone, Heathen Apotles en Moonshine Wagon. The Pinebox Boys sluiten het festival af. De presentatie is in handen van JJ Handshake, een jong aanstormend talent uit Diest. Hij omschrijft zichzelf als geweigerd stadsdichter, derderangs kleinkunstenaar, poëziebarbaar, presentator, interimpriester en vooral zelfverklaarde troubadour. Dat belooft!

Gratis kamperen en parkeren

Bezoekers kunnen gratis kamperen en parkeren op de daartoe voorziene plaatsen. De toegangsprijs bedraagt in voorverkoop 25 euro op vrijdag en 35 euro op zaterdag. Aan de kassa betaal je op vrijdag 30 euro en op zaterdag 40 euro. Voor wie beiden dagen komt, is er een weekendticket van 50 euro in voorverkoop en 60 euro aan de kassa. Kinderen tot 14 jaar krijgen gratis toegang. Tickets zijn te verkrijgen op www.pickingbonesfest.com tot en met dinsdag 18 juni. Voor inwoners van Linter is een korting op de toegangsprijzen voorzien.