Linter investeert 15.000 euro in speelruimte op domein ‘t Kareeltje, met de steun van de provincie Dirk Desmet Kristien Bollen

12 juli 2020

14u45 2 Linter De gemeente Linter en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland maakten, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, van het domein ’t Kareeltje in Wommersom een natuurlijke en avontuurlijke zone waar kinderen coronaproof kunnen spelen.

Groene zone ´t Kareeltje is 1,5 ha groot en is eigendom van de gemeente. Het domein is gelegen langs het wandelnetwerk Getevallei, vlakbij de gemeentelijke basisschool de Zandloper in Wommersom. De voorbije 10 jaar beheerde de gemeente, samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, de zone met “het oog op het verhogen van de biodiversiteit”. Zo kwam er een boomgaard met hooiland, werden er bomencirkels aangeplant met lindes en demohagen van verschillende inheemse soorten, kwam er een poel met vlonders en bouwden ze een insectenhotel samen met de school.

Biodiversiteit

De plaatsing of aanplanting van natuurlijke en avontuurlijke spelelementen - zoals een speelhuisje, een boomstammenparcours, een wilgenhut, een hagendoolhof, toekomstige klimbomen en een speelbosje – moeten het speelplezier voor iedereen verhogen. “We investeerden 15.000 euro in deze speelruimte. Het project verhoogt de biodiversiteit in de regio en biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor kinderen en jongeren om zich buiten, in een veilige en gezonde omgeving, uit te leven. Sinds corona kennen we de waarde van groene, openbare ruimte nog meer”, besluit Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.