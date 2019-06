Linter herdenkt Wereldoorlogen vdt

11 juni 2019

11u01 0

Linter heeft zopas de Wereldoorlogen in Neerlinter en Drieslinter herdacht. Eerst was er een kransneerlegging aan de gedenkstenen aan de Onze-Lieve-Vrouw-van-het-Heilig-Hartkerk in Drieslinter en vervolgens aan het oorlogsmonument aan de Sint-Foillianuskerk in Neerlinter. De herdenking, onder leiding van de werkgroep Heemkunde, werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een drankje in café ‘t Pleintje op het dorpsplein in Neerlinter.