Lichtgewonde bij kettingbotsing Kristien Bollen

19 augustus 2020

19u48 0

In de Overhespenstraat is dinsdagnamiddag rond 17.30 uur een kettingbotsing gebeurd. Een vrouw vertraagde er om haar inrit op te rijden. De achterliggende wagen vertraagde eveneens, maar de daaropvolgende bestuurder merkte dit niet of te laat op en reed op de wagens in. Eén bestuurster raakte lichtgewond maar wenste geen ziekenwagen. Indien nodig zou ze zelf een dokter raadplegen. Twee van de drie wagens waren niet meer rijvaardig. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.