Landelijke Gilde organiseert kerstboomverbranding Vanessa Dekeyzer

07 januari 2020

13u29 0 Linter De Landelijke Gilde van Wommersom organiseert de jaarlijkse kerstboomverbranding op zaterdag 11 januari de Kareelovenstraat in Wommersom. Iedereen is welkom.

De kerstboomverbranding is een evenement waarop de inwoners van Wommersom en omliggende deelgemeenten elkaar net na Nieuwjaar ontmoeten in een aangename sfeer met een hapje en een tapje. In verwarmde tenten kan het publiek genieten van spek en eieren, hamburgers, pannenkoeken, soep, warme chocomelk, frisdranken, bieren, glühwein en een uitgebreide jeneverbar.

De kerstboomverbranding start om 19.30 uur met het in brand steken van de kerstbomen. Het hoogtepunt van het evenement is het spektakelvuurwerk om 22 uur met aangepaste geluids-­ en lichteffecten. “Als organisator denken we ook aan het dierenwelzijn waarbij we kiezen voor een geluidgereduceerde versie van het vuurwerk. Ook de kinderen worden die avond niet vergeten, zij ontvangen een aangepast geschenk”, klinkt het. De toegang is gratis.