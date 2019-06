Kransneerlegging in Neerlinter en Drieslinter vdt

06 juni 2019

Op zaterdag 8 juni herdenkt Linter beide Wereldoorlogen in Neerlinter en Drieslinter. Om 14 uur is er een kransneerlegging aan de gedenkstenen aan de Onze-Lieve-Vrouw-van-het-Heilig-Hartkerk in Drieslinter en een half uurtje later wordt hetzelfde gedaan aan het oorlogsmonument aan de Sint-Foillianuskerk in Neerlinter. Afsluiten gebeurt met een gezellig samenzijn in café ’t Pleintje op het Dorpsplein in Neerlinter.