Koppel heeft nest vosjes in de tuin: “Ze komen zelfs tot op tien meter afstand spelen” Vanessa Dekeyzer

03 mei 2020

12u06 0 Linter Grote verrassing voor Sabrina Pijpops en Mimmo Di Reda uit Overhespen. In hun tuin ontdekten ze een vossennest. Daarin blijken maar liefst vijf vosjes te zitten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sabrina en Mimmo maakten deze beelden van de roofdiertjes. De vosjes, die vermoedelijk een week of vier oud zijn, zien er erg lief uit en lijken helemaal geen angst voor mensen te hebben. “Ze zijn erg nieuwsgierig”, zegt Sabrina. “Tot op tien meter afstand benaderen ze ons zonder problemen. De moeder hebben we nog niet gezien, maar we vermoeden wel dat ze eten naar het hol brengt.”

Ziektes

Restaurantuitbaters Sabrina en Mimmo vonden ook vorig jaar een burcht vosjes in hun tuin. “Onder de chalet vonden we een nest van vijf jongen terug. We hebben toen contact opgenomen met een organisatie begaan met het welzijn en de bescherming van deze dieren. Zij gaven ons de raad om het gebied rond de chalet af te spannen, zodat er geen klanten in de buurt zouden komen. De vossen kunnen immers ziektes verspreiden en ook naar veiligheid van onze klanten en kinderen toe, moesten we contact voorkomen. De diertjes zijn toen een maand hier gebleven. Er werd ons toen ook gezegd dat de kans groot zou zijn dat de vos opnieuw naar hier zou komen om te jongen en dat is dus gebeurd.”

Momenteel is het restaurant omwille van de coronacrisis gesloten en Sabrina en Mimmo genieten van de spelende vosjes in hun tuin. “Voorlopig laten we hen hier, maar we zien wel. We willen natuurlijk niet dat de buurt hinder ondervindt. Als dat het geval is, moeten we actie ondernemen.”