Kleuterschool Neerhespen blijft tot eind deze week gesloten na dakschade door stormweer vdt

05 juni 2019

14u57 0

De kleuterschool van De Zandloper in de Langstraat in Neerhespen bleef gisteren dicht nadat een stuk dak van het gebouw ging vliegen. “De schade is vooral aan de buitenzijde terug te vinden, binnen in de school is alles gelukkig in goede staat gebleven, dankzij het feit dat het weinig geregend heeft”, zegt schepen Andy Vandevelde (CD&V). “We hebben de ouders van de 16 leerlingen dinsdagavond al ingelicht over de situatie en hen ook meteen bericht dat de kinderen vandaag zouden opgevangen worden in de andere vestiging van De Zandloper in Wommersom.” Vandaag ging een dakwerkbedrijf al van start met de herstelling van het dak. “We vermoeden dat de werken niet zolang zullen duren, maar in elk geval hebben we beslist om de kinderen de rest van de week op te vangen in de school van Wommersom.”