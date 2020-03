Kinderen maken tekeningen voor bewoners van woonzorgcentrum Vanessa Dekeyzer

18 maart 2020

14u05 0

Een mooi zicht: de kinderen in de opvang van De Zandloper in Wommersom (Linter) maken op een bankje in het zonnetje tekeningen voor de inwoners van het woonzorgcentrum in Orsmaal. “Een juf heeft alle tekeningen zonet in de brievenbus gedropt”, zegt directeur Koen Mombaerts. “Hopelijk doet het de bewoners veel plezier.”