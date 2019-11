Kinderen De Zandloper stappen voor hun overleden juf Greta Vanessa Dekeyzer

23 november 2019

14u16 0 Linter Op vrijdag 13 december organiseert GBS De Zandloper in Wommersom zijn eerste sponsortocht ‘Walk For Juf Greta’ ten voordele van Kom op tegen Kanker. Op deze manier wil de school haar steentje bijdragen aan De Warmste Week.

De school verloor, enkele jaren geleden, haar dierbare en liefdevolle kleuterjuf, juf Greta aan de vreselijke ziekte kanker. “De kinderen van de school wilden iets doen voor haar en zo is de sponsortocht ‘Walk For Juf Greta’ ontstaan”, zegt directeur Koen Mombaerts. “Op 13 december wandelen de kleuters één kilometer, de leerlingen van de lagere school doen er vijf. Graag willen we iedereen uitnodigen om aan deze wandeltocht deel te nemen en zo ons goede doel te steunen.”

Na de tocht is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, verzorgd door Eddy, Joris, Jeroen en Jasper en het gezin van juf Greta. De organisatie hoopt op een talrijke opkomst.