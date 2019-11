Kinderen De Regenboog Neerlinter genieten van voorleesavond in pyjama Vanessa Dekeyzer

25 november 2019

In De Regenboog in Neerlinter vindt men voorlezen heel belangrijk. En wat is er leuker dan ’s avonds in je pyjama te luisteren naar een leuk verhaal? En dus richtte het schooltje een voorleesavond in, waarbij kinderen en ouders in pyjama in de sfeervol ingerichte klassen geboeid luisterden naar leuke en spannende vertelsels. De ouderraad zorgde voor de bijhorende lekkere chocomelk.