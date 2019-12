Kersttractorrun en fakkeltocht voor Warmste Week Kristien Bollen

11 december 2019

Als afsluiter voor dit jaar organiseren de Orsmaalse verenigingen voor de warmste week terug een kersttractorenrun nu vrijdag 13 december. De Parochie Orsmaal, KVLV , Landelijke Gilde , Bloesemtocht , Wijngilde, ’t Waterslot, Lopers en Stappers Natten Hoek en voetbal Sc Orsmaal verwachten de kijklustigen die avond. De kersttractorenrun start om 19 uur stipt in de Helenbosstraat ter hoogte van Evenementenhal Deroye. De fakkeltocht zal starten om 19.45 uur aan dezelfde locatie. De organisatie rekent dan ook op een talrijk publiek. Binnen in de evenmentenhal zal er gezorgd worden voor een puike kerstsfeer met allerlei lekkere koude en warme dranken zoals bieren, frisdranken, choco, Glühwijn, jeneverbar en zijn er ook bokes met spek, hamburgers en heerlijke wafels met slagroom.

De opbrengst gaat dit jaar naar 2 goede doelen : met name naar de Vzw Stortkinderen een Belgische organisatie die in Cambodia het lokale ‘Children’s Center for Happiness’ (CCH) ondersteunt. Het voornaamste doel van het CCH is het in bescherming nemen van de armste kinderen en kansen te creëeren door hen onderdak, gezonde voeding, kledij, medische zorg en en onderwijs te bieden. Vanaf nul opgestart biedt het CCH momenteel reeds plaats aan 160 kinderen , waarvan sommigen slechts enkele jaren oud.. De opbrengst gaat naar een specifiek project met name de sociale woningbouw . Men bouwt er kleine huisjes aan de rand van het stort zodanig dat de ouders en hun kinderen een stabiel onderdak hebben. De mensen kunnen dit huren tegen een zeer lage vergoeding op voorwaarde dat ze hun kinderen naar school sturen. Om 1 huisje te kunnen bouwen heeft men 7.000 euro nodig.

Het tweede goede doel dat we dit jaar willen ondersteunen is het plaatselijke project uit Orsmaal Vzw Huize Levenslust een erkende organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. Het project is alleen maar erkend voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Zij kunnen omwille van omstandigheden tijdelijk niet bij hun ouders blijven. Naast de residentiële opvang voorzien ze ook in begeleiding van de jongeren en hun context. De doorverwijzing gebeurt steeds door een plaatsende instantie, het zij Jeugdrechtbank, hetzij Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Wij willen echter de opbrengst schenken aan hun project kamertraining Eens 18 jaar geworden kunnen de jongeren niet langer verblijven in Levenslust. Om deze heel grote stap voor te bereiden voor deze al zeer kwetsbare jongeren is er bij de verbouwing een studio voor kamertraining voorzien. De + 17 jarigen krijgen dan de kans om onder het toeziend oog van de begeleiding stappen richting zelfstandig wonen te zetten. Het is een eigen plekje waar een jongere kan leren experimenteren in alleen zijn en het zelfstandig zijn. Hiervoor zijn vanuit de overheid geen middelen voorzien.