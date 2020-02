Justin Degryse wil met Lovely van Billie Eilish de jury van The Voice Kids omver blazen Vanessa Dekeyzer

27 februari 2020

16u29 0 Linter De 14-jarige Justin Degryse uit Orsmaal treedt vrijdag aan in de Blind Auditions van The Voice Kids. Voor hem wordt het echte vuurdoop. “Eigenlijk zing ik het liefst alleen in mijn kamer, wanneer niemand het hoort.”

Maar zijn mama dacht daar anders over en schreef Justin in voor The Voice Kids. “Toen Justin 13 jaar werd, gingen we op het verjaardagsfeestje met de klasgenoten bowlen en daarna karaoke zingen. Ik was enorm verbaasd dat hij zo’n mooi zangstem had. Justin zingt eigenlijk zelden of nooit in huis.”

Behalve dan op zijn kamer. “Ik heb niet zoveel zelfvertrouwen. Nochtans speel ik vijf jaar toneel bij De Getokes in Linter. Maar dan speel je een rol en dat voelt heel anders aan dan op een podium als jezelf te gaan zingen.”

Maar de mama van Justin vond het moment toch aangebroken om Vlaanderen te laten kennismaken met het zangtalent van haar zoon. “Ik mocht een eerste auditie gaan doen en koos voor de nummers Someone You Loved van Lewis Capaldi en Can’t Help Falling In Love van Elvis Presley. Blijkbaar had ik dit tot een goed einde gebracht, want ik mocht naar de tweede auditie, waarop ik Lovely van Billie Eilish bracht. Het is met dat nummer dat ik nu vrijdag ook in de Blinds te zien zal zijn.”

Justin, student Moderne Wetenschappen aan het Sint-Leonardusinstituut van Zoutleeuw, volgt al sinds het vierde leerjaar zangles aan de Academie in Zoutleeuw en Sint-Truiden. En hij speelt ook piano. “Mezelf begeleiden op de piano is nog te moeilijk, maar ik leer elke dag bij. Het is daarom dat ik graag meedoe aan The Voice Kids, om ervaring op te doen en ook om vrienden te maken. Ik hoef niet per se te winnen, want ik gun het de andere kandidaten zeker ook. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn!”