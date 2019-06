Jong talent wint DJ contest van MNM vdt

13 juni 2019

Sam Truyens, alias DJ Tras’X, uit Neerlinter nam met succes deel aan de Stressed Out DJ contest. “Dankzij een vriend kwam ik te weten dat MNM een wedstrijd voor DJ’s organiseerde. Dat een professionele jury uit 190 inzendingen mijn set eruit pikt, maakt mij heel blij”, vertelt Sam. Als winnaar mag Sam op vrijdag 21 juni een set draaien in discotheek Versuz, waar het partyconcept Stressed Out dit jaar de MNM Marathonradio zal afsluiten.