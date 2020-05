Jarige ‘Bobo’ (86) wordt bedolven onder de verjaardagskaartjes: “Dat zoveel mensen nu aan mij denken, dat had ik niet verwacht” Vanessa Dekeyzer

06 mei 2020

11u37 0 Linter Michel Herinckx, beter bekend als Bobo, vierde zopas zijn 86ste verjaardag. Voor deze kranige man zou dat normaal een groot feest betekenen, liefst met veel vrienden en familie. Maar dat kon met corona natuurlijk niet. En dus bedachten zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen toch iets om hun Bobo te verrassen.



“We hebben via sociale media een oproep gedaan om kaartjes te schrijven en deze in de bus te steken bij Bobo”, zeggen Kim, Glendolien en Jolien Happaerts, de kleinkinderen van Bobo. “Meteen kregen we tal van positieve reacties. De teller staat nu op 89, maar elke dag komen er nog nieuwe kaartjes aan.”

Michel weet niet welk kaartje eerst te lezen. “Dit had ik niet verwacht”, zegt hij geëmotioneerd. “Zoveel mensen die nu aan mij denken. Heel erg bedankt aan iedereen.”

Voor Michel zijn het, net als voor veel oudere mensen die nog alleen wonen, geen makkelijke tijden. “Bobo mist heel veel, omdat hij - zelfs op zijn 86ste -nog steeds een ruim sociaal leven leidt”, zegt kleindochter Kim. “Het voetbal op Atlas Drieslinter is zijn kindje en zijn vriendin kan hij nu ook niet bezoeken. Naar familie gaan, eens gaan winkelen, hij doet het allemaal heel graag en het kan nu niet. En vooral het feit dat hij zijn dochter, die een mentale beperking heeft, nu niet kan opvangen, doet hem veel pijn. Met onze verrassing hopen we het leed toch wat te verzachten en hopelijk kunnen we hem snel drie dikke verjaardagskussen geven.”