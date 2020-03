IJs als troost in deze moeilijke coronatijden Vanessa Dekeyzer

20 maart 2020

13u19 0 Linter Bij dit mooie weer kan een ijsje wel smaken en troost bieden. Davy Minsart en Jessy Cachard van bistro en ijssalon Passion in Neerlinter blijven paraat voor afhaal.

"Bij ons mogen de mensen steeds nog bestellen. Ik draai ijs en mijn vrouw maakt lekkere gerechten en dit zolang onze leveranciers mogen leveren. Iedereen kan ons bellen op het nummer 016/19.24.92", zegt Davy.

Davy en Jessy hebben ook een heel mooie daad gesteld. "Wij hebben de scholen Neerlinter, Wommersom en Drieslinter allemaal litertjes ijs en lepeltjes gebracht om de kindjes en de leerkrachten een hart onder de riem te steken. De leerkrachten zorgen dag in dag uit voor het allerbelangrijkste wat we hebben: onze kinderen. Zelfs nu in deze tijden doen ze dit zodat ouders uit de zorg mee kunnen helpen waar nodig. Dat verdient toch zeker een beloning!"

